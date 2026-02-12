İndirime imza parası jesti

Talisca geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatmış, kendisini 2028'e kadar sarı-lacivertli renklere bağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun takımda kalmak için büyük jest yaptığı,Yönetimin, iyi niyetinden dolayı tecrübeli yıldızınave böylece rakamın 7.5 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi. Ara transferde forvet oyuncuları ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yarım sezonda gol umudu olarak Talisca'ya güveniyor.

