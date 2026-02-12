Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey: Kulübümüz çok büyümüş!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 21:33

Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri dönmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sacha Boey, hedeflerini anlattı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Sacha Boey suskunluğunu bozdu. Fransız sağ bek, sarı-kırmızılıların resmi YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki değişime dikkat çeken Sacha Boey, "Kulübümüz çok büyümüş ve gelişmiş. Bu yeniliklerle birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Camiamızla birlikte çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Bayern Münih'te oynadığı dönemde de Galatasaray'ı takip ettiğini belirten Sacha Boey, "Galatasaray'da olmadığım sürelerde tüm maçları takip ettim. İnşallah sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Büyük başarılar elde etmek için buraya geldim. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu'nun ayrılığıyla ilgili Sacha Boey, "Doğru, ben geldim o gitti; ancak kendisiyle sürekli iletişim halindeyim. O benim her zaman kardeşim olarak kalacak" açıklamasını yaptı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz