Sacha Boey: Kulübümüz çok büyümüş!

Bayern Münih'te oynadığı dönemde de Galatasaray'ı takip ettiğini belirten Sacha Boey, "Galatasaray'da olmadığım sürelerde tüm maçları takip ettim. İnşallah sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Büyük başarılar elde etmek için buraya geldim. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu'nun ayrılığıyla ilgili Sacha Boey, "Doğru, ben geldim o gitti; ancak kendisiyle sürekli iletişim halindeyim. O benim her zaman kardeşim olarak kalacak" açıklamasını yaptı.