Woo Sung Lee’den Hyeon-gyu Oh sözleri!

Hyeon-gyu Oh'un Alanyaspor karşısında attığı golün Güney Kore'de haberlere yansıdığını sözlerine ekleyen Woo Sung Lee, "Kore'de çok güzel tepkiler aldı. Oradaki insanların da çok fazla beklentileri var ve herkes başarılı olmasını temenni ediyor." diye konuştu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilere dikkati çeken Başkonsolos Woo Sung Lee, şunları söyledi:

"2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ve Kore maç yapmıştı. Koreli vatandaşlarımız ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapmıştı. Aynı şekilde Türkler de Kore için tezahürat yapmıştı. Çok güzel bir ortam oluşmuştu. Bu da Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerde büyük basamaklardan birisiydi. Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş'a gelmesiyle iki ülke arasındaki kültür, spor ve her alandaki iş birliklerinin devamını diliyorum."