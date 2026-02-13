Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü belli oldu
Giriş Tarihi: 13.02.2026 12:12 Son Güncelleme: 13.02.2026 12:53

A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Milliler ilk maçını 25 Eylül’de Fransa ile oynayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

Ay-yıldızlıların, 1'inci Grup'taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:

25 Eylül Cuma

21.45 Türkiye - Fransa

28 Eylül Pazartesi

21.45 Türkiye - İtalya

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika - Türkiye

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya - Türkiye

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa - Türkiye

