Antalyaspor, Samsunspor engeline takılmadı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Samsunspor engelini 3-1'lik skorla geçti.
Antalyaspor'un gollerini 6 ve 22'nci dakikalarda Samuel Ballet ile 72'nci dakikada Nikola Storm kaydetti. Samsunspor'da fileleri 90+6'ncı dakikada penaltıdan Olivier Ntcham havalandırdı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 23'e yükseltti. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ballet, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.
22. dakikada Antalya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 2-0.
42. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 2-0 önde bitirdi.
67. dakikada Soner Gönül'ün sol kanattan yerden pasında Holse, ceza sahasından şutunu çekti. Kaleci Julian, topu kornere çeldi.
72. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Storm, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 3-0.
84. dakikada Storm'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasındaki Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Storm'un attığı gol, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
90+4. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ceza alanındaki Mendes'in kafa vuruşunda Giannetti'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşmayı Antalya ekibi 3-1 kazandı.