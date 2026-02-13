Bodrum FK seriyi sürdürecek

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sarı kart cezalısı Portekizli forvet Pedro Brazao mücadelede görev yapamayacak.

Sıralamada 42 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz galibiyet serisini sürdüreceklerini belirtti. Ankara Keciörengücü'nün de Play-Off hesabı yaptığını belirten Yılmaz, "Art arda alınan galibiyetler hepimize moral verdi. Oyuncularımız iyi motive olmuş durumda. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp Süper Lig yarışında var olacağız" dedi. Bodrum FK bu maçın ardından hafta içi çarşamba günü Vanspor FK deplasmanına çıkacak.