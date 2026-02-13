Dev maç Meler’in

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Fırtına'nın, Meler'in düdük çaldığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. F.Bahçe'nin ise tek maçta beraberliği var.

HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN

20.00 Galatasaray-Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

YARIN:

14.30 Gençlerbirliği-Ç. Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Alanyaspor-Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe-Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak