Dev maç Meler’in

Giriş Tarihi: 13.02.2026

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Fırtına'nın, Meler'in düdük çaldığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. F.Bahçe'nin ise tek maçta beraberliği var.

HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN
20.00 Galatasaray-Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
YARIN:
14.30 Gençlerbirliği-Ç. Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Alanyaspor-Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe-Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

