Devlerle dans!

A LİGİ 1. GRUP TÜRKİYE, FRANSA, İTALYA, BELÇİKA

Tarihinde ilk defa Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımızın 2026/27 sezonundaki rakipleri belli oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de çekilen kuraya 4. torbadan katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Avrupa'nın devleriyle eşleşirken teknik direktör Montella'nın ülkesi İtalya ile aynı grupta yer aldık. 1. Grup'taki diğer rakipler ise Kante ve Guendouzi'nin formasını giydiği Fransa ile Belçika oldu. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasında şampiyon olmak için kapışacak. B ve C Ligleri'ndeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Ligleri'ne yükselecek. Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ve Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver de hazır bulundu.





MONTELLA: ÖNCE DÜNYA KUPASI

Brüksel'deki kura çekimine katılan A Milli Takım'ın hocası Montella "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımları ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor. Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız. Tüm oyuncularım Dünya Kupası'nda oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.



A LİGİ'NDE DİĞER GRUPLAR

GRUP 2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

GRUP 3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

GRUP 4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler