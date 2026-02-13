Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a ulaştı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 19:21

Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor maçı için kente ulaştı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 18.30'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesinde kulüp başkanı Sadettin Saran ve birçok yönetici de yer alırken 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

