Fenerbahçe’den KAP’a sermaye artırımı açıklaması!

Giriş Tarihi: 13.02.2026 18:36

Fenerbahçe, sermaye artırımını 6 milyar 250 milyon TL’ye yükselttiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sermaye artırımı açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertliler, 1 milyar 250 milyon TL olan sermaye artırımının 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltildiğini KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

