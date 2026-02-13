Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gabriel Sara'dan özel antrenör iddialarına yalanlama!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 22:44

Gabriel Sara'dan özel antrenör iddialarına yalanlama!

Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, İngiltere'den özel antrenör getirdiğine yönelik iddiaları yalanladı.

İHA
Gabriel Sara’dan özel antrenör iddialarına yalanlama!
  • ABONE OL
rendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla alakalı basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sara, "İngiltere'den antrenörler getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum sadece. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gabriel Sara'dan özel antrenör iddialarına yalanlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz