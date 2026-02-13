Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Süper Lig'de 55 puanı 55 golle topladı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 22:20

Süper Lig lideri Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 55 puan topladı ve 55 kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 55'e çıkardı ve liderliğine devam etti. Aslan bu sonuçla maç fazlasıyla şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile de puan farkını 10'a çıkardı.

Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakada kaydettiği gollerle de toplamdaki gol sayısını 55'e çıkardı.

Aslan böylece 22. haftanın ardından 55 puan toplayıp, 55 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz