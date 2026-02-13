Göztepe’de Juan şoku

İdmanda sakatlandığı öğrenilen 23 yaşındaki forvetin ağrılarının olduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan'ı Kayserispor müsabakasında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi.

Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi.

Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor. Ağrıları bulunan Polonyalı kaptan kaleci Mateusz Lis'in ise oynamasından bir engel bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan tedavileri süren orta saha oyuncularından Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumlarının maç günü netleşeceği bildirildi.