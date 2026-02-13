Hatayspor’da Bekir İrtegün’den hakem tepkisi!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor
, sahasında Hatayspor
'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.
Zor şartlarda mücadele gösteren oyuncularını tebrik eden Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün
, "Hatayspor'un bundan sonraki süreçte sahaya iyi futbol yansıtıp Hataylılara, Türk futboluna, izleyenlere, deplasmanda mesela bugünkü Bolu seyircisine, televizyonda izleyenlere iyi futbol seyrettirmek ve gelecek yılın temelini atmak. Bu süreçten sonra zaten böyle ilerliyoruz. Yani güzel işler de yapıyoruz oyun içerisinde ama kırılmalar oluyor bireysel hatalardan, genç arkadaşlardan. Bu zaten böyle böyle gelişecek. Bunlar olacak, o riskleri alıp ilerlemek zorundayız. Hata yapmadan da ne yazık ki ilerleme olmuyor. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsini teker teker tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten zor şartlarda mücadele ediyorlar. Bu zor şartlarda bu iradeyi göstermek, bu onurlu duruşu sergilemek skordan çok daha önemli Hatay için" diye konuştu.
Hakem atamasına tepki gösteren Bekir İrtegün, "Diğer bir konu da burada; ben futbolcuyken de teknik adamken de çok hakem arkadaşlarımızla alakalı yorum yapmamak üzerine bir şeyim vardı. Çünkü onlar da çok zor şartlar altında Türkiye'de açıkçası işlerini yapıyorlar. Hakem kardeşimize bir şey söylemeyeceğim burada. Sadece şunu söyleyeceğim; Hatayspor'un iddiası kalmadığı için mi gelişim amaçlı bazı arkadaşlarımız üst üste görevlendiriliyor? Keçiören maçı, bu maç... Aynı hakem, aynı şey. Ben buradan bu gelişime fikir olarak katılıyorum bu arada yani yetiştirmemiz lazım mutlaka. Ama lütfen bunu daha üst sıralarda, şampiyonluk veren, mücadelesi veren takımların maçlarında da görelim bu arkadaşları. Anlatabiliyor muyum? Hatayspor ligden düşmüş gözüküyor, evet puan olarak ama bu çocukların emeği var, şehrin emeği var" dedi.
Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını söyleyen Boluspor Teknik Sorumlusu İsmail Türk ise, "Manisaspor mağlubiyetinden sonra bu hafta Hatay maçı bizim için çok değerliydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Hafta arası çalıştığımız taktik çalışmalarda Hatayspor'u analiz ettiğimizde, ilk yarı istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı yağmurla birlikte istediklerimizi sahaya yansıttık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonraki süreçte kalan maçlarda da hedefimiz puanlar toplayıp sezon sonunda ligi ilk yedinin içerisinde bitirme hedefimiz var. Yarından itibaren yeni hocamız, Suat Kaya Hocamız takımın başında olacak. Ona da hayırlı olsun dilerim şimdiden. Başarılı olacağına inanıyoruz, arkasındayız, güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.