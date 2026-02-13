Japon işi futbol!

Japonya, futbol kurallarında radikal bir değişikliğe gitti. Profesyonel futbol liglerini Avrupa ile senkronize etme kararı alan Japonya, 2026 yılında geçiş dönemine özel bir turnuva düzenleyecek. Buna göre lig yönetimi bu sezon içinadlı organizasyonda maçlarda beraberliği kaldırdı. Normal süresi eşitlik halinde biten karşılaşmalarda penaltılara gidilecek.Mağlubiyet 1 puan olarak yazılacak. Normal sürede kaybeden ise yine 0 puan alacak. Geçiş sezonu şubat-haziran arasında 9 hafta sürecek.Şampiyon ekip, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Turu'na katılacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!