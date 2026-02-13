Levent Açıkgöz: Her türlü puana ihtiyacımız var!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz açıklamalarda bulundu.

Maça dair değerlendirmede bulunan Açıkgöz, "Ara transfer döneminde çok iyi takviyeler yapmış Iğdır FK'ye karşı futbolcularımız deplasmanda gayet iyi oyun oynadı. İlk yarı özellikle, oyunun başında yediğimiz golden sonra oyunda tutunabildiler ve gereken şeyi yaptılar. İkinci yarıya başladığımızda da daha etkili olan taraf bizdik. Rakibe çok fazla fırsat verdiğimizi de düşünmüyoruz. Golü de bulduk." dedi.

Takımının puana ihtiyacı olduğunun altını çizen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Son bölümde bir penaltı oldu. Herkes tarafından tartışılabilir ama biz bunları da konuşmuyoruz. Bulunduğumuz durumla alakalı da zaten her türlü puana ihtiyacımız var. Buradan da bir puan aldığımız için mutluyuz. Salı günkü Boluspor maçına hazırlanacağız."