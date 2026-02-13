Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Iğdır FK ile Ümraniyespor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:47

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

