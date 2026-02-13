Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 22:31

Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, Eyüpspor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor karşısında 5-1 kazanan Galatasaray'da Wilfried Singo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Wilfried Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor" dedi.

Sakatlık sonrası durumundan bahseden Wilfried Singo, "İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

