7 gollü maçta kazanan Bodrum FK!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Imeri (Dk. 81 İsmail Tarım), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Enes Öğrüce), Hotic (Dk. 81 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 66 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu (Dk. 90+1 Astanakulov), Seferi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 74 Enes Yılmaz), Diaby (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Hüseyin Bulut (Dk. 84 Ali Akman), Ezeh, Diouf, Fernandes

Goller: Dk. 8 ve 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20 ve 70 Hotic (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 ve Dk. 45+3 Diouf, Dk. 90+2 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ezeh, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Ajeti, Dk. 71 Hotic (Sipay Bodrum FK)

