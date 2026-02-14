Adana Demirspor Başkanı Zeybek: "Bundan sonra bütün sorumluluk artık bu şehrindir"

Son 2 yıldır yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'den düştükten sonra art arda aldığı farklı mağlubiyetlerin yanı sıra puan silme cezalarıyla da mücadele ediyor.

Son olarak FIFA Disiplin Komitesi, 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi. Disiplin komitesi, Mavi Şimşekler'e toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı. Tarihinin en kötü dönemini geçiren Adana ekibi, 1. Lig'de -40 puanla son sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'da yönetim, Murat Sancak'tan alındı. Adana Demirspor başkanlığı görevini Ertan Zeybek, Adana Demirspor başkan vekili görevini ise Mustafa Kemal Üstüner üstlendi.



"BÜTÜN SORUMLULUK ARTIK BU ŞEHRİNDİR"

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kulübün durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün Murat Sancak döneminde şirketleştiğini ancak şu anda yeniden halkın takımı olduğuna değinen Zeybek, "Herkeste şahıs şirketine neden yardımcı olalım diye bir düşünce vardı. Bizler bunun önüne geçtik, Adana Demirspor yeniden halkın takımı oldu. Adana Demirspor kendi kendisini yönetecek durumda. Artık bu kulüp şahsın değil, halkın. Bundan sonra bütün sorumluluk artık bu şehrindir. Bizler Adana Demirspor'un kapanmaması için önünü açtık, yeni oluşacak yönetimin önünü açtık. İnşallah mayıs ayında da olağan kongrede güçlü bir yönetim oluşturarak Adana Demirspor'un yaşaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



"RESMİ RAKAMI PAYLAŞACAĞIZ"

Adana Demirspor'un borçlarının kapatılamayacak bir durumda olmadığına değinen Ertan Zeybek, "Normaldeki kulüp borçlarının çok üstünde bir borç yok. Pazarlıklarla, ikili diyaloglarla, alacaklıların fedakarlıklarıyla kapatılabilecek borçlar. Resmi rakamlar için birebir görüşmeler yapmamız lazım, günlük faiz işleyen bir süreç var ancak resmi rakamı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



"AMACIMIZ ADANA DEMİRSPOR'U ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK"

Adana Demirspor'un 2. Lig'de bir süre kalıcı olması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zeybek, "FIFA'dan sürekli cezalar geliyor. Artık -40 ya da -50 olmuş bunun pek bir önemi kalmadı. Zaten düşeceğiz, bizim en büyük hedefimiz küme düşme cezası almadan 2. Lig'de kalıcı olup, o süreçte de transfer yasağını kaldırıp, Adana Demirspor'u eski günlerine döndürmek" diye konuştu.



"PARASINI ÖDEYEMEYECEĞİNİZ TRANSFER, KULÜBE İHANETTİR"

Adana Demirspor'un önceki başkanı Murat Sancak ile takıma yapılan yıldız transferler için sürekli konuştuğunu da anlatan Zeybek, sözlerine şöyle devam etti:

"'Başkanım bu kadar çilek transferlere, pahalı transferlere gerek yok, bu ligde kalıcı olalım' diye hep söylüyorduk ama aldığımız cevaplar, 'Ben senin gibi küçük düşünmüyorum' oluyordu. Ben aynı zamanda mali müşavirim ve rakamlar ortada. Kulüplerin planlı yönetilmesini düşünüyorum. Öyle yönetildiğinde bu tür sorunlar yaşanmaz. Parasını ödeyemeyeceğiniz transfer, kulübe ihanettir. İnşallah bundan sonraki yönetim planlı bir şekilde devam eder ve kulübü ileriye götürür."



"ADANA DEMİRSPOR'UN YENİDEN HALKIN TAKIMI OLMASI ÖNEMLİ BİR ADIMDI"

Maçlara gençleri çıkartmak için çaba gösterdiklerini de belirten Ertan Zeybek, "Zaten bu sezon bütün maçlara bizlerin desteğiyle gençler çıktı. Adana Demirspor'un ligden çekilmesi hiçbirimizin hoşuna gitmezdi. Gençler belki tecrübesiz ama olsun o formayla sahaya çıkılsın diye savaştık. Bu süreci tekrar yaşamak kimse istemez, bu süreçten herkesin ders çıkartması gerekiyor, Adana Demirspor'un yeniden halkın takımı olması önemli bir adımdı, inşallah bundan sonrası da güzel olacak" dedi.