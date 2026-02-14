Albert Riera, Eintracht Frankfurt’ta ilk kez kazandı!

Albert Riera yönetimindeki Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0'lık skorla geçti.
Eintracht Frankfurt'un gollerini 24. dakikada Nathanile Brown, 34. dakikada Amaimouni ile 75. dakikada Knauff kaydetti.
Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un başında çıktığı ikinci lig maçında zaferle tanıştı.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 31'e yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 22 puanda kaldı.