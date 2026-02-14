Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Albert Riera, Eintracht Frankfurt’ta ilk kez kazandı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 19:47

Albert Riera, Eintracht Frankfurt’ta ilk kez kazandı!

Bundesliga’nın 22. haftasında Albert Riera yönetimindeki Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 mağlup etti.

Albert Riera, Eintracht Frankfurt’ta ilk kez kazandı!
  • ABONE OL

Albert Riera yönetimindeki Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0'lık skorla geçti.

Eintracht Frankfurt'un gollerini 24. dakikada Nathanile Brown, 34. dakikada Amaimouni ile 75. dakikada Knauff kaydetti.

Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un başında çıktığı ikinci lig maçında zaferle tanıştı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 31'e yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 22 puanda kaldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Albert Riera, Eintracht Frankfurt’ta ilk kez kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz