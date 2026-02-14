Başakşehir ile Beşiktaş 24. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.



24. RANDEVU

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 7 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 28 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 27 defa gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı Beşiktaş, geri düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.



EL BILAL TOURE İLE KRİSTJAN ASLLANI DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure sarı kart, Kristjan Asllani de kırmızı kart cezasından dolayı Corendon Alanyaspor maçında oynamamıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda iki futbolcu da Başakşehir deplasmanında forma giyebilecek.



ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Kara Kartal'ın Başakşehir karşısında sahadaki en büyük kozlarından biri Kaptan Orkun Kökçü olacak. Sezon başında siyah-beyazlılara transfer olan Orkun, oynadığı son 4 mücadelede 4 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 müsabakaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



LİGDE SON 10 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Puan sıralamasında hemen altında yer alan Başakşehir'e karşı deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak Beşiktaş, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



VASQUEZ İLE YASİN FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta görev yapan Yasin Özcan ise müsabakada süre alması durumunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek



3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Göztepe müsabakasında cezalı olacak.



MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

