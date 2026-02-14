Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 09:53 Son Güncelleme: 14.02.2026 09:54

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın (15 Şubat pazar) Beşiktaş'ı konuk edecek.

AA
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

