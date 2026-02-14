Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu'na ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

53 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekibin başında 11 maça çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz