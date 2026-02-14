Derbinin şifresi 15 dakika

Zirvede haftanın en kritik maçında bugün Papara Park'ta Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takımın artılarını ve eksilerini SABAH SPOR analiz etti.

Trabzonspor, uzaktan gollerde ligde 1 numara. Ceza sahası dışından ağları 7 kez sarsarken Muçi 4 golle başrolde yer aldı. Fenerbahçe de 4 golle 3. sırada bulunuyor.

F.Bahçe'nin en büyük kozu, geliştirdiği organize ataklardan bulduğu goller olacak. Sarı-lacivertliler, rakip ağları 48 kez havalandırırken bu şekilde kaydettiği 6 golle ligin zirvesinde bulunuyor. Trabzonspor ise organize ataklardan 3 gol kaydetti.

F.BAHÇE AZ, TRABZON ÇOK TOP KAYBEDİYOR

Duran toplardan 10, kafa vuruşlarından da 11 gol bulan Trabzonspor, bu iki değeriyle büyük tehdit oluşturuyor. Onuachu (5) ve Augusto (4) ikilisi, kafa toplarından toplamda 9 gole imza attı. Fenerbahçe ise 7'şer golünü duran toptan ve kafa vuruşlarından kaydetti.

Topa sahip olan en iyi ikinci ekip konumundaki Fenerbahçe, aynı zamanda ligin de en az top kaybı (maç başı 5.7) yapan takımı durumunda. Trabzonspor ise maç başı 10 top kaybıyla ligin en kötü ikinci ekibi.

Sarı-lacivertliler, en az pozisyon veren takım durumunda. Kalesinde karşılaştığı 16.6 gol beklentisiyle 1 numara. Tedesco'nun ekibi, yakaladığı gol beklentisinde de G.Saray'ın arkasında ikinci sırada (42.7).

F.Bahçe en fazla golü (10) ilk devrenin son 15 dakikasında atarken bu süre zarfında ise kalesini hiç düşürmedi. Trabzonspor, en çok golü (10) ikinci yarıda 46-60 arasında kaydederken en fazla golü (6) ilk devrede 31-45 arasında yedi.

Kulübeden gelen katkıda Tedesco önde. F.Bahçe hocası, sonradan sahaya sürdüğü oyuncularından tabelaya 9 gol-3 asist yazdırdı. Fatih Tekkeli Trabzonspor ise 4'er gol-asist aldı.

Pozisyonu gole çevirme değerinde Fenerbahçe- Trabzonspor arasında bariz fark yok. Sarı-lacivertlilerin yüzde 9.4'lük karnesini, bordo-mavililer yüzde 8.9 ile takip ediyor.