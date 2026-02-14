Derby d’Italia’da Inter, Juventus’u 90’da yıktı!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter, sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cambiasso (k.k.) 76. dakikada Esposito ve 90. dakikada Zielinski kaydetti. Juventus'un golleri 26. dakikada Cambiasso ve 83. dakikada Locatelli'den geldi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Barella'nın yerine oyuna dahil oldu. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise karşılaşmaya 11'de başladı ve 75'te yerini Boga'ya bıraktı.

Juventus, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Inter ise Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.