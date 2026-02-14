Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor'dan 7 gollü galibiyet!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:56

Erzurumspor'dan 7 gollü galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

AA
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, son sıradaki Adana Demirspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 7-0'lık farklı skorla kazandı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Cem Özbay, Enes Biroğlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay (Dk. 46 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Adem Eren Kabak (Dk. 46 Sefa Akgün), Fernando (Dk. 67 İlkan Sever), Murat Cem Akpınar, Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 59 Sylla)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 89 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Enes Demirtaş, Toprak Bayar, Kürşat Türkeş Küçük, Mustafa Bozkurt (Dk. 67 Seyfi Ege Irga), Gökdeniz Tunç (Dk. 90 Hasan Kaya), Muhammed Ahmet Ergen (Dk. 59 Kayra Saygan)

Goller: Dk. 29 Murat Cem Akpınar, Dk. 37 Adem Eren Kabak, Dk. 51 Eren Tozlu (penaltıdan), Dk. 80, 90+1 Sylla, Dk. 85 Rodriguez, Dk. 88 İlkan Sever (Erzurumspor FK)

