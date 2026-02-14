Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan ret!

Kulüpler Birliği Vakfı önceki gün toplantı gerçekleştirirken ana gündem maddesi 'Yayın gelir kalemleri'ydi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan "Naklen yayın gelirlerini ve sponsorlukları nasıl artırabiliriz üzerine konuştuk. Anadolu takımlarının gelirlerini artırmalıyız" demişti.

Toplantıda Anadolu kulüplerinin de "Bizler de yayın gelirinden fazla pay istiyoruz" demesi üzerine gelirlerin ortak dağılımı konusunda oylama yapıldı. 15 Süper Lig ekibinin 'EVET' dediği kaydedilirken 3 kulübün 'RET' cevabı verdiği vurgulandı.

Onay vermeyen takımların İstanbul'un 3 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu kaydedildi. Oy çokluğu sağlandığı için son kararı Futbol Federasyonu verecek. Galatasaray ve Fenerbahçe 250'şer milyon TL alırken Beşiktaş ise 150 milyon TL yayın geliri kazanmıştı.