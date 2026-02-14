Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Folcarelli: “Daha iyi oynayan bizdik”
Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe’ye kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Folcarelli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyon girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı yaratan, sonucu oluşturan buydu. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik.

Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Önümüzde çok maç var. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı."

