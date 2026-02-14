Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Juventus hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:02

Galatasaray'da Juventus hazırlıkları başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

AA
Galatasaray’da Juventus hazırlıkları başladı!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Juventus hazırlıkları başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz