Gençlerbirliği’nde ayrılık açıklandı

Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabe kaldı.

Gençlerbirliği, Diyadin'in kırmızı-siyahlı ekipteki 3. döneminde, ligde 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Gençlerbirliği'nde Diyadin'in dışında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel görev yaptı.