Göztepe’nin konuğu Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde İzmir temsilcisi 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. basamakta yer alıyor.

İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.



İÇ SAHADA SADECE 1 KEZ KAYBEDİLDİ

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. İç sahada şu ana kadar 10 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, Kayserispor'u da mağlup ederek taraftarının önündeki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

Kayserispor karşılaşması öncesinde Göztepe'de sakat oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Antrenmanda sakatlık yaşayan Juan'ın bu zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında ise sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tedavileri devam eden orta saha oyuncularından Efkan'ın da bu hafta kadroda yer almayacağı belirtilirken, sağ bek Arda ile İsviçreli orta saha Antunes'in durumlarının maç günü netlik kazanacağı ifade edildi. Öte yandan ağrıları bulunan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in forma giymesine engel bir durumun olmadığı kaydedildi.



ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.