İsmet Taşdemir: Bunun için üzgünüz!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Vanspor FK ile evinde 3-3 berabere kaldı. Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "Yeni bir heyecan ve yeni bir birliktelik oldu. İyi hazırlanmaya çalıştık ve iyi hazırlandık. Oyuncu grubumuz her şeyi yaptık. 3-1'den sonra maçı vermek üzüntülü. Bu maçı kazanmak istedik ama olmadı. Oyunun büyük bölümünde iyi olduğumuzu düşünüyorum. 3-1'i koruyamamak bize yakışmadı. Kazanamadık üzüntülüyüz. 13 haftamız kaldı. Zor bir durumdayız sıralama açısından. Bugün 3 tane gol yedik ama daha önce verdiğimiz pozisyonlar gibi pozisyon vermedik. Charis Charisis'in sarı kart yemesiyle kırmızı kart görmemesi açısından değişiklik yaptık. Bugün oyuna sonradan giren oyuncular bize katkı veremedi açıkçası. Bugün buraya 3 puanla gelmiş olsak farklı şeyler konuşacak ama bu futbolun doğasında var. Bunun için üzgünüz ve taraftarlarımızdan da özür dileriz" dedi.