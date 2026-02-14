Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Keskin viraj!
Giriş Tarihi: 14.02.2026

Trabzonspor ile F.Bahçe zirve yarışında en kritik dönemeçte Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’deki maçta iki ekibin de hedefi, 3 puanı alarak iddiasını ortaya koymak

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Papara Park'ta şampiyonluk yarışında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan maçta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. G.Saray'ın arkasında zirve mücadelesi veren sarılacivertliler, müsabakadan 3 puanla ayrılıp virajı dönmenin peşinde. Bu sezon ligde sahasında yenilgi yüzü görmeyen bordomavililer de taraftarı önünde kazanıp hem 833 günlük büyük maç hasretini dindirmeyi hem de iddiasını bir kez daha göstermeyi hedefliyor. Kanarya'da sakatlığı olan Archie Brown ve sakatlığının nüksetme şüphesi olan Edson Alvarez, Trabzon'a götürülmedi. Levent Mercan ise kadroya dahil oldu. Fırtına'da da Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Savic'in kadroya alınma ihtimali var.

