Keskin viraj!

Trabzonspor
ile Fenerbahçe
bugün Papara Park'ta şampiyonluk yarışında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan maçta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler
yönetecek. G.Saray'ın arkasında zirve mücadelesi veren sarılacivertliler, müsabakadan 3 puanla ayrılıp virajı dönmenin peşinde. Bu sezon ligde sahasında yenilgi yüzü görmeyen bordomavililer de taraftarı önünde kazanıp hem 833 günlük büyük maç hasretini dindirmeyi hem de iddiasını bir kez daha göstermeyi hedefliyor.
Kanarya'da sakatlığı olan Archie Brown ve sakatlığının nüksetme şüphesi olan Edson Alvarez, Trabzon'a götürülmedi. Levent Mercan ise kadroya dahil oldu. Fırtına'da da Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Savic'in kadroya alınma ihtimali var.