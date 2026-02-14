Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Metin Diyadin: Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:05

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Rizespor maçından sonra konuştu.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin şu sözleri dile getirdi:

"İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüz vardı. İkinci yarıda tam tersi, tamamen Rizespor'un üstünlüğünde geçen bir maçtı. Doğal olarak da berabere bitti. Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti. Bunun sebebi de çıkan oyuncuların yerine aynı profil oyuncunun elimizde çok olmaması. Alternatif olarak oyuncunun olmayışı, bizi oyunsal olarak geriye götürüyor. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi."

