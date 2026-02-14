Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid evinde farka koştu! Zirveye uzandı...
Giriş Tarihi: 15.02.2026 01:05

Real Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri mücadeleyi 4-1 kazandı.

Real Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo, 25 ve 48. dakikalarda penaltıdan Vinicius, 31. dakikada ise Valverde kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü 21'de penaltıdan Oyarzabal attı.

Eflatun-beyazlı takımda forma giyen Arda Güler, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Madrid devi bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Barcelona'nın 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

