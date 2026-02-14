Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Recep Uçar: Hatırlamak istemeyeceğim 70 dakikalık bir oyun oldu!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:07

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 beraber kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği zor bir deplasman. Bunu bilerek buraya geldik. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam en son iç sahada, ekim ayında Konyaspor'a kaybetmiştik. Maçı özetlersem, hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç. Belki hatırlamak istemeyeceğim 70 dakikalık bir oyun oldu. Bu kadar ofansif hamle yapıp, maçı sağ bekimizin 2 tane attığı golle bir puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun oldu. Bunun da belki güzel tarafı bu."

