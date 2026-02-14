Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 14.02.2026 09:21

Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor yenilgisinin ardından, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, 2024-25 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında Samsunspor'u lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi başarıya imza atan teknik direktör Thomas Reis ile vedalaşıldığı bildirildi.

Reis'in Samsunspor'un başarısında pay sahibi olduğu kaydedilen açıklamada, "Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

