Tedesco: “Maçı kazanmaya hazırız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız.

Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz. Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak."

