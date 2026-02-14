Tottenham Hotspur’da Igor Tudor dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, takımın başına Igor Tudor'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve görevin çalışma iznine bağlı olduğu belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bana verilen sorumluluğun farkındayım. Odak noktam performanslarda istikrar sağlamak ve her maçta kararlılıkla mücadele etmek. Kadroda güçlü bir kalite var, görevim bunu organize etmek, enerji katmak ve sonuçları hızla iyileştirmek" ifadelerini kullandı.

Daha önce Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus gibi ekiplerde de görev yapmıştı.