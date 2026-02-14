Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham Hotspur'da Igor Tudor dönemi!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:25 Son Güncelleme: 14.02.2026 15:26

Tottenham Hotspur'da Igor Tudor dönemi!

Igor Tudor, İngiltre Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü oldu.

Tottenham Hotspur’da Igor Tudor dönemi!
  • ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, takımın başına Igor Tudor'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve görevin çalışma iznine bağlı olduğu belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bana verilen sorumluluğun farkındayım. Odak noktam performanslarda istikrar sağlamak ve her maçta kararlılıkla mücadele etmek. Kadroda güçlü bir kalite var, görevim bunu organize etmek, enerji katmak ve sonuçları hızla iyileştirmek" ifadelerini kullandı.

Daha önce Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus gibi ekiplerde de görev yapmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham Hotspur'da Igor Tudor dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz