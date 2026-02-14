Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Serikspor deplasmanda 3 golle galip!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:56

Trendyol 1. Lig: Serikspor deplasmanda 3 golle galip!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Serikspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 yendi.

AA
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Akdeniz temsilcisi 3-0 kazanarak, galibiyete uzanan taraf oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz﻿

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)

Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

