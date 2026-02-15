Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 23:21

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde!

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

DHA
Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde!
  • ABONE OL

Kadınlar 1'inci Lig A Grubu'nda Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Gaziantep Safir Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup ederek, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü bugün Sümer Stadı'nda sahasında konuk ettiği Gaziantep Safir Futbol Kulubü'nü 5-1 mağlup ederek, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübümüzü, Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda elde ettiği şampiyonluk ve Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne yükselme başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve mücadele ruhuyla Kayserimizin gururu olan tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mutlu Önal ve ekibine de şehrimiz amatör sporunun gelişmesi için gösterdiği üstün gayret ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'mize bu başarı çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz