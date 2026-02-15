Beraberlik bile üzerdi!

Trabzonspor'un başında büyük maçlarda yüzü gülmeyen teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe'den çok daha üstün oynadıklarını ancak basit hatalarla yenildiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Vallahi üzücü bir gece oldu. Kadrolara ve oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Rakipte geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular vardı, ikisi de gol attı" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR İYİ YOLDA'

Fatih Tekke sözlerine şöyle devam etti: "Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık. Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Başımız dik devam edeceğiz. Önümüzde çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu. Daha çok çalışmalıyız. Devre arasında gelen oyuncularımız var. Onların alışma süreçleri var. Trabzonspor iyi yolda."

ONANA 3'TE SIFIR ÇEKTİ!

TRABZONSPOR'UN Kamerunlu kalecisi Andre Onana, dün yediği gollerle saç baş yoldurdu. Özellikle Talisca'nın ilk golünde topu kapadığı köşeden içeri alan 29 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 3 şutta da meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Bu sezon ligde 18 maçta 25 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, sadece 4 kez kalesini kapattı. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyadan Onana'ya büyük tepki gösterdi.