Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu’ndan bu sezon ilk gol!

Giriş Tarihi: 15.02.2026 23:09

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, bu sezon ilk golünü Başakşehir deplasmanında attı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan genç futbpşcı, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

