Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu!

Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:37 Son Güncelleme: 15.02.2026 12:41

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u konuk edeceği mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, 17 Şubat Salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Maçın dördüncü hakemi Allard Lindhout olacak.

VAR ve AVAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert ile Benjamin Brand oturacak.

MONACO MAÇINI YÖNETTİ

Hollandalı hakem, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Monaco'ya 1-0 yenildiği maçta da görev almıştı.

