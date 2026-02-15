Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nde Eyüpspor mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 19:08

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklara start verildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlı takım, yardımcı antrenörler nezaretinde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Başkent ekibinde, ligin 22. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında uzun süreli forma giyen oyuncular fitness salonunda yenilenme çalışması yaparken; bu karşılaşmada kısa süreli oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda futbolcular, ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, oynanan çift kale maç sonrası idmanı tamamladı.

Antrenmanı kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak ile takımın sportif direktörü Ali Ekber Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti.

