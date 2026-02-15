Hakan Kutlu: Lig bizim için yeniden başladı!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amedspor sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryapor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iki takımı da tebrik ederek şu sözleri dile getirdi:

"Bizim için geçen hafta başladı lig. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızı kaybettiğimiz bir dönem vardı. Transferin son günlerinde aramıza katılan oyuncularla geçen hafta lig bizim için yeniden başladı. Bugün iki takım da kazanabilirdi. İstediklerimizi yerine getirdik. Böyle bir atmosferde böyle oynamak önemliydi. Ortaya koyduğumuz futbol bizi ümitlendirdi. İnşallah ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz. Bugün taraftarımızı yanımızda hissettik. Değişik bir atmosfer vardı, taraftarlar takımı iyi destekledi. Hakemin ufak tefek anlarda hata yaptığını söyleyebiliriz. Oyunun genelinde kötü değildi."