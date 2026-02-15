Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juve, İnter’e yenildi
Giriş Tarihi: 15.02.2026

Juve, İnter’e yenildi

Juve, İnter’e yenildi
  • ABONE OL
G.saray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçında karşılaşacağı Juventus, İtalya Serie A'da dün mağlup oldu. Torino ekibi, deplasmanda İnter'e 3-2 yenildi. Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 75 dakika sahada kaldı ancak gol ya da asist üretemedi. İnter'de de Hakan Çalhanoğlu 54'te oyuna dahil oldu. Milano takımının gollerini Cambiaso (k.k), Pio Esposito ve Zielinski attı. Juve'nin sayıları Cambiaso ve Locatelli'den geldi. Ayrıca konuk takımda 42. dakikada Pierre Kalulu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Juve, İnter’e yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz