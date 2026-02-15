Juve, İnter’e yenildi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

G.saray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçında karşılaşacağı Juventus, İtalya Serie A'da dün mağlup oldu. Torino ekibi, deplasmanda İnter'e 3-2 yenildi. Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayanMilano takımının gollerini Cambiaso (k.k), Pio Esposito ve Zielinski attı. Juve'nin sayıları Cambiaso ve Locatelli'den geldi. Ayrıca konuk takımda 42. dakikada Pierre Kalulu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.