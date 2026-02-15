Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mustafa Erhan Hekimoğlu: Geri dönüşün sinyalleri oldu!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:54

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Başakşehir maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Erhan Hekimoğlu, "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz" dedi.

Sakatlıktan sonra ilk golünü atmasıyla ilgili Mustafa Erhan Hekimoğlu, "Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için" sözlerini dile getirdi.

