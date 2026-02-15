Nottingham Forest, Vitor Pereira’yı resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig'de Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest, yeni teknik direktörünü buldu.

İngiliz ekibi, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 57 yaşındaki teknik adam ile 2027 yazına kadar kontrat yapıldı.

Pereira'ya yardımcı antrenörler; Filipe Jorge Monteiro Almeida ve Luis Miguel Moreira Da Silva, Bruno Filipe Araujo De Moura ile Pedro Simao Capela Silva Lopes eşlik edecek.

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla görevine başlayacak.