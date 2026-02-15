Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 15:12

Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli çalıştırıcı, ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Nottingham Forest, Vitor Pereira’yı resmen açıkladı!
  • ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest, yeni teknik direktörünü buldu.

İngiliz ekibi, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 57 yaşındaki teknik adam ile 2027 yazına kadar kontrat yapıldı.

Pereira'ya yardımcı antrenörler; Filipe Jorge Monteiro Almeida ve Luis Miguel Moreira Da Silva, Bruno Filipe Araujo De Moura ile Pedro Simao Capela Silva Lopes eşlik edecek.

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla görevine başlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz